Тренер Хорватии — о матче с Марокко: если мы возьмём бронзу, это будет здорово

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче за третье место на чемпионате мира в Катаре с Марокко.

«Субботний матч для нас не малый, а большой финал, борьба за третье место, за медаль. Мы должны готовиться во всех смыслах, это большое дело. Если мы возьмём бронзу, это будет здорово», — цитирует Далича пресс-служба национальной команды.

В 1/2 финала Хорватия уступила Аргентине (0:3), а сборная Марокко проиграла команде Франции (0:2).

В матче за третье место турнира хорваты сыграют со сборной Марокко. Игра пройдёт 17 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Далич рассказал, что исход полуфинала ЧМ-2022 решил форвард Аргентины Лионель Месси.