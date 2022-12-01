Далич: исход полуфинала ЧМ-2022 с Аргентиной решило качество Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что исход полуфинала ЧМ-2022 решил форвард Аргентины Лионель Месси.

«Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет. Он был очень опасен, и его качество решило исход игры. Это был тот Месси, которого мы ожидали увидеть», — приводит слова Далича TUDN.

Хорватия разгромно проиграла Аргентине — 0:3. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее бывший тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Аргентины и Хорватии.