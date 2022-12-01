Бородюк: Хорватия не показала свой максимум, в психологическом плане они не так были заряжены на победу

Бывший тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Аргентины и Хорватии.

«Хорватия не показала свой максимум. Всё‑таки в психологическом плане они не так были заряжены на победу, соперник их полностью переиграл. Огромное значение имеет индивидуальные действия Месси, а у Хорватии такого футболиста, способного сделать момент из ничего, не оказалось», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич пожелал нападающему команды Аргентины Лионелю Месси удачи в финале ЧМ-2022.