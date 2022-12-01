Модрич пожелал Месси удачи в финале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич пожелал нападающему команды Аргентины Лионелю Месси удачи в финале ЧМ-2022.

«Я надеюсь, что он выиграет чемпионат мира. Желаю ему удачи в финале — в нём есть величие», — цитирует Модрича Depor.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал три причины победы Аргентины над Хорватией в полуфинале ЧМ.