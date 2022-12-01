Каррера назвал три причины победы Аргентины над Хорватией в полуфинале ЧМ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре над Хорватией.

«Ошибки хорватской обороны, отсутствие чистого нападающего и прежде всего Лионель Месси проложили путь Аргентине к финалу», — цитирует Карреру Metaratings.

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу южноамериканской команды. Месси отметился голом и пасом в матче.

В финале турнира Аргентина сыграет с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Ловрен назвал болью поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.