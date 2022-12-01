Record: Моуринью — основной кандидат на пост главного тренера сборной Португалии
Федерация футбола Португалии (FPF) хочет, чтобы главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью возглавил национальную команду до старта отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.
Как сообщает Record, 59-летний португалец является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии, который покинет Фернанду Сантуш.
По информации источника, на данный момент с тренером были лишь неформальные контакты со стороны FPF. Его назначению препятствует действующий контракт с римским клубом, срок которого рассчитан до 2024 года.
Отмечается, что Моуринью не хочет совмещать работу в сборной и клубе. При этом в «Роме» тоже против такого варианта.
По ходу сезона специалист точно не возглавит португальскую сборную. Если федерация договорится с «Ромой», то назначение, возможно, произойдёт в июне 2023 года.
Если Моуринью и римляне согласятся, то исполняющим обязанности наставника Португалии до лета может стать Руй Жорже, который сейчас работает с молодёжной сборной.
Португалия вылетела с чемпионата мира 2022 года на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от Марокко (0:1). Ожидается, что Фернанду Сантуш покинет пост наставника команды в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Витория может возглавить сборную Португалии.