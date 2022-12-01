Esporte ao Minuto: экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить сборную Португалии

Наставник сборной Египта Руй Витория вошёл в список претендентов на пост главного тренера национальной команды Португалии.

Как сообщает Esporte ao Minuto, у 52-летнего португальца хорошие отношения с главой Федерации футбола Португалии (FPF) Фернанду Гомешем.

По информации источника, качества тренера соответствуют требованиям FPF. У него есть большой опыт, он работал в других странах, где брал трофеи, так же как и в Португалии.

Отмечается, что в число кандидатов на пост наставника португальской сборной, помимо Витории, входят Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и Жозе Моуринью.

Португалия вылетела с чемпионата мира 2022 года на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от Марокко (0:1). Ожидается, что Фернанду Сантуш покинет пост наставника команды в ближайшие дни.

Напомним, что Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

Ранее в Италии сообщили, что Жорже стал главным кандидатом на пост наставника сборной Португалии.