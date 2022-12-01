Российские фигуристы выступили перед футбольными болельщиками в Катаре

Перед футбольными болельщиками в Hayaa Fan Zone в Катаре выступила группа из Москвы с шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и группа Санкт-Петербургского государственного балета на льду с шоу «Лебединое озеро».

Среди артистов были чемпионы России Анна Щербакова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Алексей Эм, Олег Ким, Евгения Черпакова, Игорь Шелопаев и другие. Организацией Hayaa Fan Zone и ледового катка занималось международное агентство Qatar Gravity.

Как отмечает Олег Ким, выступающий в роли Ротбарта (персонаж балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро»), это «Лебединое озеро» первый раз представлено на территории Персидского залива, и все выступающие получили большой отклик от катарской публики.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, за какой сборной следила на чемпионате мира по футболу 2022 года.