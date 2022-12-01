Глава МОК впервые с 1986 года пропустит финал ЧМ по футболу

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пропустит финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

«По совету врачей я не смогу полететь в Катар. Мне сказали вести спокойный образ жизни после заражения коронавирусом. Это будет первый пропущенный мною финальным матч чемпионата мира с 1986 года», — приводит слова Баха Inside the Games со ссылкой на газету Stuttgarter Zeitung.

Глава МОК был на матче открытия турнира в Катаре, который состоялся 20 ноября, но спустя неделю заразился коронавирусом.

Встреча Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит финал чемпионата мира в Катаре.