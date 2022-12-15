Макрон посетит финал чемпионата мира в Катаре

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что вновь отправится в Катар, чтобы присутствовать на финальном матче чемпионата мира 2022 года.

«Я поддерживал национальную команду четыре года назад на чемпионате мира в России и вновь буду поддерживать их на турнире в Катаре», — приводит слова президента Франции РИА Новости.

Встреча Франции с Аргентиной состоится 18 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее Макрон поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Франция — Аргентина.