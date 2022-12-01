Макрон: Франция выиграет чемпионат мира в Катаре

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.

«Франция выиграет чемпионат мира в Катаре. Думаю, что наша команда является фаворитом, но Аргентина с каждым матчем играет всё лучше, их сборная прогрессирует. Они полагаются на меньшее количество футболистов, чем мы. На мой взгляд, у аргентинцев менее плотный состав», — приводит слова Макрона L’Equipe.

По словам президента Франции, он ждёт, чтобы увидеть, будет ли играть полузащитник Адриен Рабьо, так как от него зависит ход игры.

«Что-то мне подсказывает, что в финале будет забито довольно много мячей, но более подробный прогноз я дам в воскресенье утром», — сказал он.

Встреча Франции с Аргентиной состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Макрон попросил главного тренера сборной Франции Дидье Дешама остаться в национальной команде после выхода в финал ЧМ-2022.