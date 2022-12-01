Макрон попросил Дешама остаться в сборной Франции после выхода в финал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главного тренеру национальной команды Дидье Дешаму после победы над Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

«Дидье Дешам должен остаться в сборной Франции. Огромное спасибо ему и нашей национальной команде, которая представляет собой смесь нескольких поколений, что здорово. Для Дидье это третий финал, и он их всегда выигрывает! Никогда не бывает двух без трёх, он здесь, со своим благословением и талантом», — цитирует Макрона RMC Sport.

В финале турнира в Катаре Франция встретится с Аргентиной. Марокко сыграет с Хорватией в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала более 100 человек в ходе беспорядков после выхода Франции в финал ЧМ-2022.