Латыпов назвал Логинова Месси российского биатлона
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, смотрит ли чемпионат мира по футболу 2022 года.
«Я стараюсь не сбивать режим просмотром матчей, просто сейчас они очень поздно по местному времени. В финале будет интересная игра. Наверное, буду болеть за аргентинскую сборную, хотя в целом я за красивый футбол», — приводит слова Латыпова РИА Новости.
Биатлонист ответил на вопрос о том, кого в российском биатлоне сравнил бы с нападающим и капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
«В российском биатлоне Лионелем Месси я бы назвал Александра Логинова. Саша на Лео похож, когда с бородой. Это наш «саратовский Месси», — сказал он.
18 декабря Аргентина сыграет с Францией в финале турнира в Катаре. Начало — 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной.