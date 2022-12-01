Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался в расположении национальной команды, несмотря на выходной.
Как сообщает аргентинский журналист Густаво Яррош, 14 декабря тренер Аргентины Лионель Скалони дал футболистам выходной.
По информации источника, большинство игроков предпочли провести время с семьями и друзьями вне расположения команды.
Но 35-летний аргентинец предпочел остаться на базе сборной и встретился с семьёй там.
18 декабря Аргентина сыграет с Францией в финале чемпионата мира 2022 года. Начало — 18:00 мск.
Ранее Скалони назвал Месси лучшим футболистом в мире.