Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался в расположении национальной команды, несмотря на выходной.

Как сообщает аргентинский журналист Густаво Яррош, 14 декабря тренер Аргентины Лионель Скалони дал футболистам выходной.

По информации источника, большинство игроков предпочли провести время с семьями и друзьями вне расположения команды.

Но 35-летний аргентинец предпочел остаться на базе сборной и встретился с семьёй там.

18 декабря Аргентина сыграет с Францией в финале чемпионата мира 2022 года. Начало — 18:00 мск.

Ранее Скалони назвал Месси лучшим футболистом в мире.