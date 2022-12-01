Скалони: Месси — лучший игрок в мире
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем команды Лионеле Месси.
«Порой кажется, что мы называем Месси лучшим в истории только из-за того, что мы аргентинцы... Но думаю, в том, что он лучший, не приходится сомневаться», — сказал тренер на пресс-конференции.
Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.
В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.
Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов в соцсетях обратился к Месси.