Смолов в соцсетях обратился к Месси

Нападающий сборной России Фёдор Смолов оставил комментарий под публикацией форварда Аргентины Лионеля Месси, посвящённой выходу команды в финал чемпионата мира в Катаре.

«Как ты это делаешь?» — написал Смолов под постом аргентинца.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Ривалдо заявил, что Месси давно заслужил титул чемпиона мира.