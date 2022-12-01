Ривалдо: Месси давно заслужил титул чемпиона мира

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо высказался об участии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира в Катаре.

«Месси уже давно заслужил титул чемпиона мира, но Бог всё знает и наградит его в воскресенье. Лео, ты заслуживаешь этого за прекрасный футбол. Я снимаю шляпу», — написал Ривалдо в соцсетях.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Александр Мостовой назвал спорным пенальти в матче Аргентина — Хорватия.