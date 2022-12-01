Мостовой назвал спорным пенальти в матче Аргентина — Хорватия

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре над Хорватией.

«В игру вмешался арбитр, назначил спорный для меня пенальти. Тут 50/50. Я не заметил какого‑то умысла в действиях вратаря. Если бы не пенальти, первый тайм бы закончился со счётом 0:0», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Доминик Ливакович выразил недоумение назначенным пенальти в матче с Аргентиной.