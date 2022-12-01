Ливакович выразил недоумение назначенным пенальти в матче с Аргентиной

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о судействе в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре с командой Аргентины.

«Вы всё видели. Какой пенальти?!» — сказал после матча вратарь.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Лука Модрич заявил, что арбитр назначил несуществующий пенальти в пользу Аргентины.