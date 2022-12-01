Модрич: арбитр назначил несуществующий пенальти в пользу Аргентины

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о судействе в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре с командой Аргентины.

«Больше всего меня беспокоит первый гол. Там не было пенальти. Арбитр назначил несуществующий пенальти. Это сломало игру. Потом они забили второй гол. После такого тяжело играть», — цитирует Модрича Sportske Novosti.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

Ранее Новак Джокович отреагировал на результат матча между Хорватией и Аргентиной.