Sky News: во Франции во время стычки футбольных болельщиков погиб мальчик

Во французском Монпелье во время столкновения болельщиков национальных сборных Франции и Марокко после полуфинала ЧМ по футболу погиб ребёнок.

По сообщениям Sky News, мальчик скончался в больнице, куда был доставлен после того, как его сбила машина.

После матча фанаты Франции и Марокко также устроили беспорядки в Париже. Для разгона толпы была вызвана полиция.

Также сообщается, что в Брюсселе арестовали около 100 болельщиков после матча Франция — Марокко.