В Брюсселе арестовали около 100 болельщиков после матча Франция — Марокко

Полиция арестовала примерно 100 человек в ходе беспорядков в Брюсселе после матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко.

Как сообщает DPA со ссылкой на Belga, аресты произведены за нарушение общественного порядка, повреждения полицейских машин и хранение запрещённой пиротехники.

По информации источника, в качестве меры предосторожности было перекрыто движение на некоторых улицах столицы Бельгии.

Также столкновения с полицией произошли в Антверпене, где были задержаны несколько человек.

В финале турнира в Катаре Франция встретится с Аргентиной. Марокко сыграет с Хорватией в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала более 100 человек в ходе беспорядков после выхода Франции в финал ЧМ-2022.