Льорис — о финале ЧМ: Месси оставил след в истории футбола, но у Франции есть свои аргументы

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.

«Нашей команде нужно показать всё, что мы можем, в финале. Матч будет прекрасным, Аргентина — отличная сборная. Месси оставил след в истории футбола, но у Франции есть свои аргументы», — приводит слова вратаря RMC Sport.

Матч Франция — Аргентина состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее вратарь сборной Марокко Яссин Боно прокомментировал поражение от команды Франции (0:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2022.