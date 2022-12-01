Боно: Марокко показало на ЧМ в Катаре, что может конкурировать с большими сборными

Вратарь сборной Марокко Яссин Боно прокомментировал поражение от команды Франции (0:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

«Игра была непростой. Марокко мечтало выйти в финал. Мы были уверены в победе, однако у нас не получилось. Команда провела отличную встречу, приложила огромные усилия», — приводит слова Боно L’Équipe.

Вратарь отметил, что марокканской сборной нужно подойти ко встрече за третье место с той же серьёзностью, которая была в предыдущих играх.

«Марокко показало на чемпионате мира в Катаре, что может конкурировать с большими сборными. В любом случае мы провели отличную игру», — сказал он.

В матче за третье место на турнире в Катаре Марокко сыграет с Хорватией. В финале Франция встретится с Аргентиной.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос о том, можно ли вернуть нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную команду на финал ЧМ-2022.