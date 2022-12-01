Дешам отказался говорить о вызове Бензема в сборную Франции на финал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос о том, можно ли вернуть нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную команду на финал чемпионата мира 2022 года.

«Я хочу перейти к следующему вопросу», — приводит слова тренера RMC Sport.

34-летний француз перед стартом турнира в Катаре получил повреждение и позже вернулся в расположение мадридского клуба.

В финале Франция сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дидье Дешама остаться в национальной команде после выхода в финал ЧМ-2022.