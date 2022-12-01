Журналист Морган объяснил, чем Роналду лучше Месси

Британский журналист Пирс Морган рассказал, почему считает нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.

«Я всегда буду очень страстно и довольно экспертно защищать Криштиану. Роналду заслуживает звания лучшего футболиста в истории. Когда вы смотрите на статистику между ним и Лионелем, важно помнить, что он на два года старше. Также важно помнить, что, в отличие от Месси, который оставался в своём комфортном одеяле в «Барселоне» в течение 17 лет, португалец выиграл чемпионские титулы в четырёх разных странах, включая три самые конкурентоспособные лиги в мире», — приводит слова Моргана talkSPORT.

По словам журналиста, 37-летний португалец вывел себя из зоны комфорта.

«Криштиану мог бы остаться в «Реале» большую часть своей карьеры, если бы захотел, но он сознательно взял себя новые вызовы. В то время как все это время вокруг Лионеля были величайшие футболисты мира, Роналду часто приходилось вести эту линию в значительной степени самостоятельно», — сказал он.

Напомним, что Морган взял у нападающего скандальное интервью, после которого «Манчестер Юнайтед» разорвал с ним контракт.

На чемпионате мира 2022 года Роналду вместе со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко. Месси в составе команды Аргентины вышел в финале турнира в Катаре, где сыграет с Францией.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос о том, можно ли вернуть нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную команду на финал ЧМ-2022.