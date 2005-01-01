Дешам рассказал, как Франция будет играть против Месси в финале ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре с командой Аргентины.

«Сейчас Месси очень силён, когда играет в паре с другим нападающим. Мы постараемся максимально ограничить его влияние», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее Макрон посетил раздевалку сборной Марокко после её поражения в полуфинале чемпионата мира.