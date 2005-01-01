Макрон посетил раздевалку сборной Марокко после её поражения в полуфинале ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон заглянул в раздевалку сборной Марокко после полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Макрон обратился к Софьяну Амрабату, заявив, что он был лучшим полузащитником на турнире.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее Макрон поздравил сборную Франции с выходом в финал ЧМ-2022.