Мбаппе прокомментировал выход в финал чемпионата мира
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе национальной команды над Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира-2022.
«Второй финал чемпионата мира подряд», — написал Мбаппе в социальных сетях.
Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.
Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.
Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.
Ранее Гризманн рассказал, что его удивила игра сборной Марокко в полуфинале ЧМ.