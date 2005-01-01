Мбаппе прокомментировал выход в финал чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе национальной команды над Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира-2022.

«Второй финал чемпионата мира подряд», — написал Мбаппе в социальных сетях.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее Гризманн рассказал, что его удивила игра сборной Марокко в полуфинале ЧМ.