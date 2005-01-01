Гризманн рассказал, что его удивила игра сборной Марокко в полуфинале ЧМ

Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что его удивила игра команды Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

«Меня удивили марокканцы тактически и игрой в защите. А во втором тайме они и вовсе нас надолго прижали к воротам. Игра была очень сложной, нам помог быстрый забитый мяч», — рассказал Гризманн на пресс-конференции.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу своей команды над Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре.