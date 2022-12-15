Авербух поддержал решение наградить Щербакову Национальной спортивной премией

Хореограф и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал решение о награждении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой Национальной спортивной премией в категории «Спортсменка года».

«Поздравляю Анечку, она очень талантливый человек. Очень рад нашим с ней совместным работам. Конечно, поддерживаю это решение. Она действительно блестяще выступила в этом сезоне и блестяще победила на Олимпиаде», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Щербакова 14 декабря стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года».

Ранее сообщалось, что Щербакова включена в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.