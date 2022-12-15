Свищёв: достижения Овечкина — это лучшая дипломатия

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

«Достижения Овечкина — это самая лучшая дипломатия, которую только можно представить. Он играет в не самой дружественной стране в не самое мирное время и одновременно показывает такие результаты», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что поклонниками таланта Овечкина являются не только россияне, но и представители США, Канады и других стран.

«За рубежом восхищаются его успехами и, значит, восхищаются нашим спортом. Большая благодарность Александру, его тренерам и родному клубу», — добавил депутат.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) россиянин отметился хет-триком и результативной передачей. Таким образом, хоккеист достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801), который занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю её историю. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал о секрете своей результативности.





















