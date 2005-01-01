Макрон поздравил сборную Франции с выходом в финал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выход национальной команды в финал чемпионата мира в Катаре.

«Нашим соотечественникам нужна простая и чистая радость, её дает спорт, в частности футбол. Дешам выиграл три финала! Он должен остаться в сборной! Этой французской командой я очень горжусь», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее Гризманн признан лучшим футболистом матча 1/2 финала ЧМ Франция — Марокко.