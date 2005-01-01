Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан самым полезным игроком полуфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Марокко.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет 18 декабря с Аргентиной. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу.