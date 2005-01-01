Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я)

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Таким образом, Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу (1998, 2006, 2018).

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