Мбаппе на разминке попал мячом в болельщика, мужчина потерял сознание

Сборная Франции встречается с командой Марокко в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022.

Форвард «трёхцветных» Килиан Мбаппе во время разминки случайно попал мячом в голову французскому болельщику, который в результате удара потерял сознание.

Представители сборной Франции оказали помощь фанату и подарили ему футболку Мбаппе.

Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Счёт — 1:0 в пользу французов. Мяч забил Тео Эрнандес на пятой минуте.

Ранее голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинала ЧМ-2022 с Марокко.