Льорис — о матче с Марокко: на трибунах будет раскалённая обстановка, но мы готовимся ко всему

Голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинала ЧМ-2022 с Марокко.

«Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Будет раскалённая атмосфера на трибунах, но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно», — цитирует Льориса GFFN.

В полуфинале соревнований Франция сыграет с Марокко. Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре с командой Франции.