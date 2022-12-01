Булыкин: Марокко может преподнести Франции сюрприз

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре с командой Франции.

«От матча Марокко — Франция ожидаю, что французы пройдут дальше. Естественно, они фавориты, но Марокко может что-то придумать против них. Сейчас они находятся в таком психологическом состоянии, что могут и преподнести сюрприз Франции», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В полуфинале соревнований Франция сыграет с Марокко. Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

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