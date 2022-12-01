Стало известно, почему Дешам усадил Павара в запас после одного матча ЧМ

Стала известна причина, почему защитник сборной Франции Бенжамен Павар провёл на чемпионата мира в Катаре один матч — стартовую игру с командой Австралии.

По информации Bild, защитник дважды ослушался главного тренера команды Дидье Дешама в матче с Австралией. Отмечается, что наставник требовал игрока оставаться на своей половине поля, но он два раза убегал в нападение.

В полуфинале соревнований Франция сыграет с Марокко. Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.