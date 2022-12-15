Василевский — о ничьей в бою Анкалаева и Блаховича: UFC перестала быть к россиянам лояльна

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал результат поединка между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«Видимо, поступила команда, что хватит относиться к россиянам так лояльно. Что пора встать со всеми по одну сторону баррикад и газовать против России», — приводит слова Василевского «РБ Спорт».

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее Анкалаев высказался об упущенной возможности стать чемпионом мира UFC в полутяжёлом весе.