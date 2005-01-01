Лилиан и Маркус Тюрамы стали первыми отцом и сыном, пробившимися в финал ЧМ по футболу

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Маркус Тюрам появился на поле на 65-й минуте вместо Оливье Жиру.

Лилиан Тюрам выходил в финал в 1998 году во Франции.

Таким образом, Лилиан и Маркус стали первыми отцом и сыном, пробившимися в финал ЧМ по футболу.

Ранее Франция обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ-2022.