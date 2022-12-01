Батистута: Месси обязательно воплотит свою мечту в реальность

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об игре Лионеля Месси за национальную команду на чемпионате мира — 2022.

«Месси обязательно воплотит свою мечту в реальность. Это его турнир. Он творит на поле настоящие чудеса. Весь мир наслаждается его талантом. Аргентина ждёт этого с 1986 года. Пора сделать решительный и последний шаг», — цитирует Батистуту TyCSports.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Месси подтвердил, что финал в Катаре станет для него последним матчем на ЧМ.