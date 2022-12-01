Месси подтвердил, что финал в Катаре станет для него последним матчем на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём последнем матче на чемпионате мира.

«Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале», — цитирует Месси Ole.

Аргентина разгромила Хорватию со счётом 3:0 в матче 1/2 финала турнира в Катаре. 35-летний аргентинец в прошедшей встрече отметился голом и голевой передачей. В финале аргентинская сборная сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Форвард повторил рекорд полузащитника сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ, который провёл 25 матчей на мундиалях.

Ранее Месси вышел на первое место по матчам с голевыми действиями на ЧМ.