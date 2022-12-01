Льорис повторил рекорд Нойера по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей
Голкипер сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд вратаря сборной Германии Мануэля Нойера по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей.
Льорис проводит свой 19-й матч в рамках чемпионатов мира. Он повторил рекорд Нойера по количеству сыгранных матчей на мундиалях.
Также Льорис превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр.
Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На пятой минуте встречи голом отметился защитник Тео Эрнандес.
Счёт в матче — 1:0.
Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что исход полуфинала ЧМ-2022 решил форвард Аргентины Лионель Месси.