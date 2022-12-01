Тео Эрнандес — о своём брате Лукасе: хочу победить на ЧМ-2022 для него

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, что хочет выиграть чемпионат мира — 2022 ради своего брата Лукаса Эрнандеса.

«Я играю за себя и за Луку. Когда тренер вызвал меня в сборную, Лука гордился мной, а я — им. Все игроки хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему очень тяжело, он выбыл надолго из-за травмы. Я хочу победить для моего брата», — цитирует Тео Эрнандеса Bayern&Germany.

Напомним, что Лукас Эрнандес получил травму крестообразных связок на девятой минуте матча первого тура ЧМ-2022 с Австралией (4:1). На поле его заменил родной брат Тео.

14 декабря Франция в полуфинальном матче сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон напутствовал национальную команду перед полуфиналом ЧМ-2022 с Марокко.