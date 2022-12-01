Макрон напутствовал сборную Франции перед полуфиналом ЧМ-2022 с Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон напутствовал национальную команду перед полуфиналом ЧМ-2022 с Марокко.

«Все болеем за победу синих»! Никогда не забываем, что спорт объединяет нас, прежде всего, в уважении и дружбе между нашими двумя народами, — написал Макрон в социальных сетях.

В полуфинале соревнований подопечные Дидье Дешама сыграют с Марокко. Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее Франция и Марокко объявили составы на матч 1/2 финала ЧМ в Катаре.