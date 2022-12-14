Тарасова рассказала, кого считает лучшей фигуристкой

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова объяснила, кого считает лучшей фигуристкой.

«Женские победы — это особенные победы. Девочки приходят в три года и занимаются фигурным катанием по всему миру. Их очень много. Из этого миллиона девочек Анечка самая лучшая», — цитирует Тарасову РИА Новости.

14 декабря Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года».

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Ранее Тарасова высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.