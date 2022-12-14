Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года»
- РИА Новости
«Хочу поблагодарить за такую честь, большая честь здесь находиться. У нас очень много спортсменов, которых можно назвать гордостью», — цитирует Щербакову ТАСС.
Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.
Ранее сообщалось, что Щербакова включена в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.