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Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала спортсменкой года.
Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года»
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить за такую честь, большая честь здесь находиться. У нас очень много спортсменов, которых можно назвать гордостью», — цитирует Щербакову ТАСС.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Ранее сообщалось, что Щербакова включена в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

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