Источник: Рабьо может пропустить полуфинал ЧМ с Марокко

Полузащитник сборной Франции Адриан Рабьо рискует пропустить полуфинальный матч ЧМ-2022 с Марокко из-за болезни.

«Если Упамекано чувствует себя лучше, то с Рабьо дело обстоит иначе. По поводу его участия в матче есть пессимизм», — написал журналист Сабер Десфарж в Twitter.

В полуфинале соревнований подопечные Дидье Дешама сыграют с Марокко. Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о полуфинальном матче ЧМ-2022 с Францией.