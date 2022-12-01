Полузащитник Марокко: Мбаппе — один из лучших игроков в мире, но мы не боимся его

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат рассказал, что в национальной команде не бояться форварда команды Франции Килиана Мбаппе в преддверии полуфинального матча ЧМ-2022.

«Боимся ли мы Мбаппе? Он отличный игрок, но Мбаппе можно не бояться. У Франции есть и другие очень хорошие футболисты, но мы никого не боимся. Уважение — да. Мбаппе — один из лучших игроков в мире, но мы не боимся его», — цитирует Амрабата Marca.

В полуфинале соревнований Марокко сыграет с Францией. Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинала ЧМ-2022 с Марокко.